Южноуральцы могут поставить оценки своим поликлиникам через портал госуслуг

Южноуральцев приглашают оценить поликлиники через портал госуслуг – алгоритм действий пациента рассказали в Мининформе Челябинской области.

Так, после посещения врача пользователю портала госуслуг предложат заполнить анкету. Она попадет напрямую в Минздрав России, где ведомство сформирует из ответов статистику: по наличию оборудования, работе персонала и качеству ремонта, – и начнет работу по улучшению состояния медучреждений.

Как оценить поликлинику:

- посетить врача, записавшись на прием через портал госуслуг. В личном кабинете необходимо указать почту – на этот адрес придет анкета;

- оценить в анкете время ожидания приема, удобство расположения и вежливость персонала. На это будет 14 дней, но лучше сделать быстрее: чем меньше прошло времени после приема, тем лучше человек сможет о нем рассказать;

- Минздрав РФ получит данные и соберет статистику по клиникам. Портал передает ответы в обезличенном виде, так что конкретный врач или поликлиника не узнают, кто оставил отзыв.

Чтобы записаться к врачу, нужно прикрепиться к поликлинике и вписать данные полиса ОМС. Если нужно записать к врачу родственника, потребуется указать данные его полиса, проверить, к какой поликлинике он прикреплен.

По данным Мининформа региона, в настоящее время на портале госуслуг зарегистрированы более 2 млн южноуральцев (69,6% жителей старше 14 лет).

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsy-mogut-postavit-otsenki-svoim-poliklinikam-cherez-portal-gosuslug_111521.html