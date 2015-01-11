Предпенсионерам Челябинской области добавили к отпуску два нерабочих дня

С 2019 года южноуральцы предпенсионного возраста будут иметь право на предоставление двух рабочих дней один раз в год с сохранением места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

Для получения дополнительных отгулов необходимо подтвердить, что работающий гражданин является человеком предпенсионного возраста. «К лицам предпенсионного возраста относятся граждане, которые в течение пяти лет достигнут нового пенсионного возраста, дающего право на назначение пенсии по старости», – объяснили в Пенсионном фонде.

Сведения предоставляются территориальным органом ПФР по запросу работодателя.

На сегодняшний день территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области активно приступили к работе по заключению с работодателями таких дополнительных соглашений.

https://dostup1.ru/society/Predpensioneram-Chelyabinskoy-oblasti-dobavili-k-otpusku-dva-nerabochih-dnya_111534.html