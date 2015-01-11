Для самозанятых репетиторов, нянечек и мастеров маникюра введут налог

Закон о введении налогового режима для самозанятых граждан подписал Президент России Владимир Путин.

Он вступает в силу с 1 января наступающего года, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Нововведение затронет тех, кто работает на себя, но при этом официально свои доходы не декларирует: например, репетиторов, дизайнеров, няни. Эту категорию намерены вывести из теневого сектора экономики. В качестве эксперимента новый налог будет на 10 лет установлен в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В случае, если такую практику признают успешной, ее планируют распространить и на всю Россию.

Согласно документу, самозанятыми считаются граждане, не имеющие работодателя и наемных сотрудников, но производящие какой-либо продукт (или производящие услугу). При этом доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Налоговая ставка составит четыре процента от дохода. Однако, если клиентами работающего на себя будут юридические лица или индивидуальные предприниматели, то в таком случае налог повышается до шести процентов.

Предусмотрены, разумеется, и штрафы за неуплату: за первое нарушение взыщут 20% от суммы, на которую не был выставлен чек (не менее 1 тыс. рублей), а в случае рецидива – весь незарегистрированный доход полностью.

По оценкам аналитиков, закон коснется около 20 млн жителей страны. Несмотря на то, что нововведение затронет пока только четыре региона, его уже активно обсуждают репетиторы, домработницы, няни и изготовители hand-made украшений по всей России.

“Я бы лучше так платила, чем как ИП. Лучше налог, а не отчисления 28 тыс.”, – уверена пользователь соцсетей Татьяна.

“И как они будут считать этот налог, если не будет чеков?”, – недоумевает пользователь Светлана.

“С одной стороны, вроде бы несправедливо к тем, кто по чуть-чуть вяжет, шьет или рисует, а потом продает. Но если посмотреть на тех, кто регулярно берет по четыре-пять тысяч за два-три часа работы: какой у них доход в месяц? Почему они могут получать прибыль и не платить? Что тут скажешь, закон есть закон. Конечно, важно, чтобы он был продуманный”, – отмечает пользователь Мария.

Добавим, что регистрацию дохода для самозанятых граждан постарались максимально упростить. Федеральная налоговая служба создала специальное мобильное приложение «Мой налог», с помощью которого в ведомство можно будет отправить фискальные чеки – при этом не нужно идти в отделение ФНС лично. Отчет по налогам будут присылать каждый месяц. Кроме того, зарегистрировавшиеся в мобильном приложении пользователи получат 10 тыс. рублей налогового вычета.

https://www.cheltv.ru/dlya-samozanyatyh-grazhdan-vvedut-nalog/