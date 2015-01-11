50 красивых мам

25 ноября в театре кукол «Золотой петушок» открылась уникальная выставка портретов «50 счастливых мам».

День Матери – добрый праздник, в этот день каждому хочется по-особому поздравить самого близкого и родного человека. Театр кукол «Золотой петушок» приготовил свой сюрприз. Новый театральный проект назывался «50 счастливых мам». Принять участие в нем мог каждый ребенок, для этого надо было нарисовать портрет мамочки, сфотографировать процесс работы юного художника, а потом передать его в театр, в обмен на пригласительный билет для мамы.

Идея нарисовать портрет принадлежала актрисе театра кукол Светлане Трофимовой–Ерохиной. Ее задумка выросла в необычный проект. А потом появилась целая группа поддержки в театре кукол и не только! Антон Чучалин, руководитель Озерского отделения «ДОСААФ» России предоставил рамки для оформления портретов, Парк культуры и отдыха (директор Ольга Матвеева) специальные витрины для размещения выставки.

Активно включились в процесс создания галереи, конечно же, дети Озерска. Эта была удивительная история в театре кукол! В процессе создания детских шедевров участвовали целые семьи. Старшие сестры Дезорцева Мария и Аникина Марина организовали малышей, чтобы сделать приятное маме. Удивил папа - Станислав Чадов, который знает тонкости взаимоотношений своих деток, и, в тайне от мамы, приготовил ей сюрприз. Счастливая мама-Наташа рассказывает: «Мой сынок, Мишенька Слепов, ему 4 года ходил в театр с бабушкой. Узнав про конкурс, после просмотра сказки «Маленькие хитрости», решил мне сделать приятный сюрприз! И вот так тихо взял краски и нарисовал мой портрет».

Мамочка Вера Шарова убеждена: «Мама должна уметь общаться со своим ребёнком, уметь слышать его, уметь слушать его, уметь его понять, уметь его принять, уметь его выслушать, сколько бы лет ребёнку не было». Когда узнала о новом проекте театра кукол, решила, что это важное и нужное дело для объединения семьи. «Мое предложение с радостью приняла наша воспитательница Гончарова Татьяна Леонидовна и группа «Знаюшки» (детский сад №43) откликнулась почти полным составом», - говорит Вера.

Родители и воспитатели детского сада №58 «Жемчужинка» стихи подобрали к каждому нарисованному портрету! Рекордное количество рисунков (26!) представил театральный 4А класс из школы № 25! Классный руководитель Орлова Нина Николаевна, она же счастливая мамочка (портрет, нарисованный сыном Матвеем, украшает выставку), умеет мотивировать детей на коллективное дело!

Трогательный и милый проект родился и реализован в театре кукол. Детский вернисаж украшает фойе театра, художественные работы выполнены малышами самостоятельно и в этом их особенная прелесть. Мамочки очень красивые, не важно, что иногда портреты немножко кривоваты, с мазилками.... в них столько любви и преданности!

Дети вкладывают душу в то, что они делают. Удивляет, как потрясающе точно выглядят на портрете их любимые лица. Смотришь на фотографию мамы, сравниваешь с портретом и диву даешься, как крохи улавливают особенности лица мамочки, ее настроение, ее характер, Дети наблюдают за нами, когда мы об этом даже не задумываемся, тонко подмечают детали, на которые мы, взрослые, и внимания-то не обращаем!

На выставке в театре размещено 65 портретов мамочек. Невозможно было отказать маленьким творцам! Удивительные портреты были нарисованы детьми из города Касли. Было решено - всем портретам быть на выставке!

Вернисаж будет действовать две недели. Спешите прикоснуться к чуду, сотворенному любовью! Когда миром правит доброта, понимаешь, как здорово жить на свете и радоваться каждому дню!