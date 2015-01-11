Минздрав рассказал россиянам, что можно есть на Новый год

На праздничном новогоднем столе россиян может стоять все. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его мнению, ограничения приведут лишь к плохому настроению празднующего, а ведь смысл Нового года в том, чтобы принести радость каждому. Конечно, это не значит, что можно нарушать предписания, выданные врачом.

Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть всё: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное. Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год… Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно.

— сказал Тутельян в беседе с RT.

В прошлом году россиян предупреждали, что лучше отказаться от шаурмы, котлет и майонезных салатов. Потому что именно эти блюда способны вызвать отравления и пищевые инфекции.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sho-b-poest/