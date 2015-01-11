На следующей неделе состоится открытие катка на стадионе «Труд»

Озерские любители зимних видов спорта с нетерпением ждут открытия большого катка на стадионе «Труд». Также для учащихся и жителей микрорайонов в округе работают шесть катков, оборудованных при школах.

– Два года назад, благодаря поддержке партии «Единая Россия», группы компаний ЧТПЗ и градообразующего предприятия, в округе появились многофункциональные спортивные площадки. В зимний период эти объекты обязательно должны работать, и быть доступны для жителей, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков.

Начальник управления образования Любовь Горбунова пояснила, что при школах и ДЮСШ функционирует семь спортивных коробок, на которых зимой заливается лёд. Не оборудуется только каток при школе №38, поскольку площадка используется в течение всего года для занятий мини-футболом:

– В школе №33 в субботу лёд был опробован, на нём практически можно кататься. Необходимо провести небольшие работы по выравниванию поверхности льда. Заканчиваются работы по заливке льда в школе №25, в лицее №39 и в ДЮСШ. В выходные дни и дети, и взрослые смогут кататься на этих площадках. В школе №36 коробка будет готова на следующей неделе. Никаких ограничений для жителей микрорайонов нет. Единственная просьба – сообщить о желании покататься администрации школы, чтобы в определённый день и время были предоставлены раздевалка и санитарная комната.

Начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов напомнил, что силами МБУ «Арена» хоккейные коробки в посёлках и в Озерске, в Парке культуры и отдыха, уже подготовлены, и на них уже проходят занятия, организовано свободное катание:

– Сейчас идёт заливка льда на стадионе «Труд». Мы планируем закончить эту работу 20 декабря, и в конце следующей недели провести праздничное открытие. Как и в прошлом году на катке будет музыка и новогоднее оформление.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37843/