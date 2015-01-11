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Озерские педагоги отмечены в Челябинске

В январе следующего года в Москве пройдут традиционные Международные Рождественские чтения. А в Челябинске, во Дворце пионеров и школьников на Алом поле, уже прошел региональный этап Рождественских чтений Челябинской митрополии.

Для нашей митрополии такой форум стал традиционным и в этом году проходил уже пятый раз. Интересно, что в 2018 году данный проект был поддержан субсидией Правительства Челябинской области на реализацию мероприятий в области государственной национальной политики.

Тема V Рождественских чтений касалась актуальнейшей проблемы. «Молодёжь: свобода и ответственность» – об этом говорили и на пленарном заседании и на секциях.

Работу пленарного заседания возглавил митрополит Челябинский и Миасский НИКОДИМ, подчеркнувший во вступительном слове:

«Только вместе мы можем помочь молодым людям стать достойными преемниками наших духовных традиций, только так мы обеспечим сохранение нашей великой культуры. Именно это и является задачей того образовательного форума, который мы сегодня открываем».

Участников чтений приветствовали первый заместитель губернатора Челябинской области Е.В. РЕДИН, уполномоченный по правам человека в Челябинской области М.Н. ПАВЛОВА, заместитель председателя регионального Законодательного собрания К.Ю. ЗАХАРОВ.

О важности незыблемых нравственных ориентиров, которые молодым людям может дать Церковь, говорил прибывший из Москвы исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи протоиерей Кирилл СЛАДКОВ:

«Молодой возраст – это возраст, когда человек сталкивается с вызовами времени, когда он находится в духовном, интеллектуальном и профессиональном поиске. Тот возраст, когда молодой человек рефлексирует над собственной жизнью, задает себе ключевые вопросы: как ему жить дальше? Как строить ему его жизнь? И перед ним открываются безграничные горизонты свободы – свободы нравственной и свободы различного социального выбора. И наша задача – всем вместе показать и грани ответственности за тот выбор, который делает молодой человек. Показать ему нравственную основу жизни, на которой стоит строить свое будущее».

Рождественские чтения представляют собой место встречи педагогов и служители Церкви, потому-то они и называются образовательными. И это неслучайно. В научно-педагогическом сообществе понимают: наше время ставит перед системой образования немало сложных вопросов, и искать на них ответы необходимо вместе.

Доктор педагогических наук, председатель Совета молодых ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Елена Михайловна ХАРЛАНОВА уверена:

«Зарождение внутри человека его личного отношения к Богу – это очень важный, естественный процесс. Мы должны создавать ниши, в которых молодые люди смогут находить ответы на свои мировоззренческие вопросы. Если мы просто скопируем традиционные форматы, это не даст нужного результата. Молодежи необходимы другие форматы – неформальное общение и образование, форумы, деятельное участие в добрых делах. Новые методы и практики должны прийти, точнее, они уже есть. И мы сейчас будем говорить о том, как сделать их более массовыми, распространенными».

Духовная и нравственная культура на современном этапе столкнулась с серьезнейшим кризисом. Молодой человек легко может запутаться, потеряться, пойти по пути, который будет иметь разрушительные последствия не только для него, но и для тех, кто его окружает. На этом тревожном фоне очень выделяются те юноши и девушки Южного Урала, которые знают и любят отечественную историю и традиции, верят в будущее нашего Отечества. И особо радостно, что их немало. Особенно много таких в православной среде. Один из ярких примеров: недавно молодые прихожане храма преподобного Сергия Радонежского г. Челябинска создали педагогический отряд «Отклик». В него входят 25 молодых педагогов. Своим опытом поделилась командир отряда «Отклик», аспирантка ЧелГУ Мария ГРЯЗНОВА:

«Мы работаем с детьми в епархиальном лагере, и основная наша задача – это обеспечение деятельности подросткового клуба на базе прихода храма преподобного Сергия Радонежского. Мы любим детей и стараемся как-то разнообразить их досуг. Особенно это касается подростков. Окончив воскресную школу, они не знают, куда себя деть. А мы с ними работаем».

Антон Юрьевич ШАРПИЛОВ, доверенное лицо президента Российской Федерации, председатель регионального отделения всероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества рассказал о деятельности организации «Поисковое движение России» в Челябинской области, особо подчеркивая роль поискового движения в формировании духовно здорового поколения.

Антон Юрьевич отметил важность участия и помощи областных властей в этом вопросе: «При поддержке правительства Челябинской области и министерства образования и науки Челябинской области отдельное внимание уделяется системе патриотического воспитания и развитию поискового движения на территории нашей области. Огромную благодарность хотелось бы выразить первому заместителю губернатора Челябинской области Евгению Владимировичу Редину, министру образования и науки Челябинской области Александру Игоревичу Кузнецову за системную поддержку данного направления на протяжении многих лет. Хочу заметить, что именно в последние три года без такой поддержки не было бы должного развития и не состоялось бы проведения больших всероссийских мероприятий, в которых принимает участие много молодежи не только нашей области, но и других субъектов Федерации».

Министр образования и науки Челябинской области Александр Игоревич КУЗНЕЦОВ в свою очередь отметил:

«Церковь помогает образовывать наших детей, а самое главное воспитывать их. И конечно, ресурс Церкви, ресурс людей, которые представляют Церковь, – это очень значимый ресурс. Знаю многих наших священнослужителей, это замечательные люди и в светской, и в церковной жизни, и конечно, у них многому можно научиться. Ну, и не надо забывать, что у нас есть совместные проекты с нашей епархией – тот же самый конкурс «За нравственный подвиг учителя», очень актуальный, очень востребованный в образовательной среде и очень показательный в плане нашего сотрудничества».

Ярким моментом пленарного заседания стала церемония награждения, которая началась с чествования победителей в региональном этапе Всероссийского конкурса по работе с молодежью до двадцати лет «За нравственный подвиг учителя». Педагоги, ставшие лучшими в региональном

этапе конкурса, получили свои награды из рук митрополита Никодима и министра образования и науки Челябинской области А.И. Кузнецова.

Затем Благодарственными письмами митрополита Челябинского и Миасского Никодима награждались педагоги за личный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Особо радостно, что среди награжденных были и озерчане:

директор МБОУ «Специальная (коррекционная) школа № 29 VI вида» Надежда Александровна ЮДИНА

и директор Озёрского кадетского корпуса МЧС России (МБОУ СОШ №22), полковник Андрей Александрович АМУРСКИЙ.

Чествовали и победителей регионального этапа XIV Международного конкурса детского конкурса «Красота Божьего мира».

И вновь на сцену приглашаются озерчане: воспитанницы детской художественной школы Ксения ЖАРУН, Алиса ТЯПКОВА, Анастасия МАКАРОВА и их педагог – Людмила Григорьевна МАЮРОВА.

Приятно, когда на региональном уровне Озерск звучит в связи с какими-то достижениями, а не в связи с ликвидацией поискового отряда или школы №22.

Так держать?

Озерские педагоги отмечены в Челябинске

Озерские педагоги отмечены в Челябинске

Озерские педагоги отмечены в Челябинске

Озерские педагоги отмечены в Челябинске

Александр Волынцев

Ключевые теги: учителя, образование, достижения.

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