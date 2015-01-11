Коллекторы размещали фото жительницы Озерска, уверяя, что у нее СПИД

Жительница Озерска стала жертвой коллекторов, которые распространяли ее фотографию в соцсетях с сообщениями, что она ведет беспорядочную половую жизнь и больна СПИДом. Преследование женщины началось после того, как ее брат не смог вовремя погасить долг. Сперва ей написал некий «Михаил Законов». В хамской форме он сообщил, что брат брал деньги для нее и теперь она «должна их отработать». После блокировки этого пользователя, ей написал «Лазарь Ангелов», который потребовал возврата денег в ультимативной форме, иначе информация о беспорядочной половой жизни и венерической болезни будет разослана в адрес всех ее друзей. Пользователь исполнил эти угрозы в тот же день. «Брат девушки оплатил задолженность в размере около 19 000 рублей в тот же день, как узнал о клевете. «Михаил Законов», «Лазарь Ангелов» и «Михаил Долгов» перестали писать. А девушка обратилась к судебным приставам. Брат девушки рассказал приставам о том, что номер телефона сестры не указывал, когда брал займ и согласия на взаимодействие с МФК с ней не давал. Подруга девушки подтвердила, что она также получила от пользователя «Михаил Долгов» грязное клеветническое сообщение и фотографию. Более того, в группе «Подслушано в Озерске» были опубликованы оскорбительные посты», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области. В ходе проверки было установлено, что брат молодой озерчанки действительно брал кредит в размере 7 500 рублей, вовремя не оплатил и взыскание просроченной задолженности было поручено ООО «Сибирь консалтинг групп» на основании агентского договора. Все эти действия ООО МФК «Лайм-займ» подтвердило документами, но заявило, что отношения не имеют к событиям, указанных в обращении девушки. Но проверка IP-адреса, с которого были отправлены сообщения, показала, что он принадлежит именно ООО МФК «Лайм-займ» и активность была зафиксирована именно в те дни, которые были указаны пострадавшей. На основании результатов проверки был составлен протокол, который был рассмотрен в Октябрьском суде города Новосибирска, где зарегистрировано ООО МФК «Лайм-займ». Суд признал виновным МФК в совершении действий по возврату просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц (ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ) и назначил организации штраф в размере 50 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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