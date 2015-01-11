На поддержку малого бизнеса Челябинской области направят 600 млн

В 2019 году на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса в Челябинской области из федерального бюджета направят 432,5 млн рублей – еще 182 млн будет выделено из региональной казны в качестве софинансирования.

«В прошлом году на поддержку малого и среднего бизнеса Челябинской области было направлено 108,2 млн рублей, в 2019 году сумма превысит 432 млн. С учетом софинансирования – свыше полумиллиарда рублей получит малый бизнес. Средства, которые мы инвестируем, должны помочь южноуральцам начать свое дело, а тем, кто бизнес уже организовал, его развивать», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

К 2024 году Челябинская область ставит задачу увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе до 558 тыс. человек. Доля малого и среднего предпринимательства во внутреннем региональном продукте Челябинской области увеличится до 32,6% (сейчас она равна 28,6%). За весь период на реализацию проекта планируется направить более трех млрд рублей. +

Челябинская область является одним из регионов-лидеров в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Южный Урал первым в стране создал «единое окно», получившее название «Территория Бизнеса». Проект признан на федеральном уровне и рекомендован Минэкономразвития РФ к тиражированию во все регионы.

https://dostup1.ru/economics/Na-podderzhku-malogo-biznesa-Chelyabinskoy-oblasti-napravyat-600-mln_111982.html