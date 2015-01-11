Совсем недавно завершился Матч на Первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной, в котором Магнус, в очередной раз, защитил свой титул! А у нас завершился полуфинал Первенства Озерского городского округа по классическим шахматам, в очередной раз, защитил свой титул!

А у нас завершился полуфинал Первенства Озерского ГО по классическим шахматам, который является отборочным, для участия в Финальном турнире. В соревновании, проходившем в течение двух месяцев в городском шахматном клубе, приняло участие 20 человек.

Победитель определился в лишь последнем туре! Претендентами на победу были – Ярцев Г. 10 очков, Жемчужный Н. 10 очков, Шакиров Д. 9,5 очков, Мельников А. 9 очков.

Шакиров Данил играл белыми фигурами с Идт Виктором, партия продолжалось не долго, зевок фигуры Идт, и сдача партии, Данил набирает 10,5 очков и ему остается только ждать результаты других пар. Идт Виктор, набрав 8 очков, занял 12 место.

Правильно говорят, «недооценка соперника приводит к печальным результатам». Вот и в партии 15летнего Жемчужного Николая, который в этом году выиграл первенство среди учащихся и Кубок ОГО в возрасте до 18 лет, и Овчинникова Алексея, который до этого набрал лишь 1 очко и занимал последнее место в турнирной таблице, случилась эта недооценка. Подойдя к решающей партии с не должным настроем, Николай допустил обидный зевок фигуры, растерялся и спустя пару ходов зевнул и вторую, итог партии закономерный проигрыш, и потеря шансов на 1 место. Надеемся, Коля не слишком расстроится этому, а сделает правильные выводы, в следующих соревнованиях уже не допустит такой ошибки!

Ярцеву Г. удалось одержать победу над Демидовым Ю. и тем самым обеспечить себе первое место. Демидов Юрий набрал 8 очков и занял 11 место.

Мельников Александр продолжал «сражаться» с Мурташиным Данилом, для которого результат партии не имел особого значения. Тем не менее, Данил уверенно провел всю игру, и в пешечном эндшпиле было заключено мирное соглашение. Тем самым Мельников А. занял 4 место, набрав 9,5 очков. Данил же занял 14 место, набрав 6 очков.

Итоговая тройка:

I место - с результатом в 11 очков из 14 возможных Ярцев Г.,

II место - 10,5 очков Шакиров Д.,

III место – 10 очков Жемчужный Н.

По результатам соревнований отметим отличный результат 8ми летнего Калина Егора, который играя с более взрослыми участниками, смог набрать 7,5 очков! Итоговое 13 место и в активе победы над такими сильными шахматистами как Черемных Александр (9 очков и 5 место), Зиминым Леонидом (8,5 очков и 7место). Пожелаем Егору дальнейшего совершенствования в шахматах и, конечно же, побед!

Первые три места получают возможность принять участие в Финале первенства Озерского ГО по классическим шахматам, который продет в феврале-марте 2019 года.

Поздравляем призеров и участников.

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.

Шахматная Федерация Озерского ГО