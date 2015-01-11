Свой праздник отметили ветераны и педагоги дополнительного образования

19 декабря системе дополнительного образования России исполнилось 100 лет. В честь этого знаменательного события в Озерске, в большом зале ДТДиМ, состоялось торжественное мероприятие.

С юбилейной датой всех собравшихся в зале поздравили председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, начальник управления образования Любовь Горбунова, начальник управления культуры Светлана Пивоварова.

Открыл торжественный вечер глава округа Евгений Щербаков. В своём приветственном слове он подчеркнул, что дополнительное образование детей является одной из важнейших составляющих образовательного пространства Озерского городского округа:

– Дополнительное образование органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. Юные озерчане имеют широкий спектр возможностей для самореализации. Благодаря опытным и творческим педагогам им многое удается. Дети могут найти себя в кружках и секциях по всем направлениям: естественно-научному, социально-педагогическому, техническому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному и художественному. Озерские дети являются активными и успешными участниками муниципальных, областных и всероссийских, а также международных соревнований, конкурсов и фестивалей. Уважаемые ветераны и педагоги, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, желаю здоровья и успехов в работе, примите искреннюю благодарность за ваш труд.

Глава округа также отметил, что охват детей дополнительным образованием в округе составляет 78 процентов (областной показатель 74 процента). В Озерске по программе дополнительного образования работают пять детских садов, 17 школ и восемь организаций: Дворец творчества детей и молодёжи и его филиал в посёлке Новогорный, ДЭБЦ, СЮТ, ДЮСШ, две музыкальные школы, Детская художественная школа, Детская школа искусств, 16 клубов по месту жительства. Кроме того, созданы условия для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе торжественного вечера за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в создание условий для развития и поддержки одаренных детей ряд озерских педагогов были награждены почётными грамотами главы округа, Собрания депутатов, а также управления культуры администрации и министерства образования и науки Челябинской области.

Лучшие детские творческие коллективы представили свои концертные номера, которые в праздничный день порадовали старших наставников и украсили торжественную церемонию чествования педагогов дополнительного образования.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37949/