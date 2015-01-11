Макушка года

Южноуральцев ожидают солнцестояние, полнолуние и морозы.

Ночь на субботу, 22 декабря, будет самой длинной в этом году. Зимнее солнцестояние наступит в 1 час 23 минуты по московскому времени.

В этот день Солнце достигает своего самого нижнего положения. Далее в конце декабря и январе поднимается уже выше над горизонтом, делая световой день более продолжительным.

В Челябинской области 22 декабря солнце взойдет в 9 часов 18 минут, закат будет 16 часов 26 минут. Долгота светового дня составит 7 часов 8 минут. Также на этот день придется полнолуние и сильные морозы. В ночные часы по области столбик термометра опустится до минус 26-28 градусов. Этот день традиционно считается одним из самых холодных в году.

В разных культурах отмечали День зимнего солнцестояния, устраивались праздники, фестивали, встречи, ритуалы и другие торжества. Древние славяне праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Главным атрибутом ведического Нового Года был костер, с помощью которого призывали «новорожденное» Солнце. В это время пекли пироги, готовили разнообразные блюда. Это символизировало достаток в доме, благополучие и здоровье семьи.

Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей.

Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так звали Бога нового Солнца. Колядки обычно проходили с особым размахом – устраивались песни, народные танцы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче Бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.

Люди испокон веков замечали изменения в природе. Поворот солнца не оставался незамеченным, его с трепетом ждали и готовились к нему. Есть целый ряд народных примет связанных с погодой в день зимнего солнцестояния. Так, по этому дню определяли погоду на 31 декабря. Если в период с 22 по 25 декабря солнечно, то жди позднюю весну, а с посевом не спеши, иначе заморозки все попортят. И, наоборот: пасмурный день 22 декабря обещает раннюю весну.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/yuzhnouralcev-ozhidaet-solncestoyanie-polnolunie-i-morozy