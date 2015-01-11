Вернуть нельзя забыть

«66% россиян сожалеют о распаде СССР» – это заголовок одной из публикаций, которые волной прошлись по интернет-изданиям.

«Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет и составило 66%. Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра», итоги которого опубликовали «Ведомости»», - говорится в этом материале.

Но сейчас не о ностальгии и не о процентах. Сейчас – об СССР.

Помню, как наша школа готовилась отмечать 60-летие образования СССР. Как за месяц с небольшим до этого события умер Л.И.Брежнев, и кто-то из одноклассников сказал: «Кирдык Советскому Союзу…». На нашем веку это был первый уход из жизни политического лидера, которого мы знали сызмальства. Потом понеслась чехарда скоропостижных перемен, и на фоне одряхлевших «кремлевских старцев» М.С.Горбачев выглядел вполне дееспособным и перспективным.

А потом…

До сих пор не утихнут споры, кто больше виноват в развале СССР: Ельцин или Горбачев?

Хотя на самом-то деле… На самом деле для начала надо просто сравнить карту Российской империи (хотя бы за 1914 год) и карту СССР (где-нибудь год за 1980-й). Так, ради любопытства.

Сравнили? Тогда вы увидели, что территориально СССР – это почти Российская империя за вычетом Финляндии и Польши. Так что Ленин, как основатель СССР, просто «нарезал» Россию по национальным округам, да переобозвал их «социалистическими республиками».

Любопытно, что в годы Второй мировой войны, когда наша армия вошла на территорию Европы, то местные жители называли русскими всех: и славян, и казахов, и узбеков, и татар, и башкир, и зырян… Просто потому, что в их картине мира осталось понимание того, что житель Российской империи – русский. Кто бы он ни был по этнической принадлежности – мордвин, чуваш или грузин. В этом смысле иностранцы оказались более прилежными хранителями исторической правды.

Что же касается «распада СССР», то в 1991 году эта мина замедленного действия, созданная «надрезами» Ульянова (Ленина), рванула и рванула по живому, не только разваливая страну, создававшуюся почти тысячелетие, но и подвергая смертельному риску многие этносы, оказавшиеся в «автономном плавании». Их представители бросились спасаться на остатках России: кто-то чернорабочими на стройки (с гордым импортным званием «гастарбайтер»), кто-то водит маршрутки в Челябинске и Екатеринбурге, кто-то сгинул в московском Черкизоне…

Так что в 1991 году распался НЕ Советский Союз. Россия распалась. И это еще не предел. Иначе зачем созданы правительства в так называемых республиках внутри России, для чего областные центры напичканы мини-министерствами, копирующими министерства столичные? Не напоминает ли это превращение государства в холдинг с Москвой в роли головного офиса? О банкротстве этого холдинга думать не хочется. Особенно накануне новогодних торжеств…

Но историю помнить нужно.

И знать историю – тоже.

И желательно не по учебнику «История КПСС» для высших учебных заведений…

Александр Волынцев