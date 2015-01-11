В уходящем году четвероногие южноуральцы активно отдыхали за границей

В уходящем 2018-м году четвероногие питомцы жителей Челябинской области, не мыслящих себя без любимых котиков и собачек ни в рабочие будни, ни во время отпуска, активно отдыхали со своими хозяевами за границей.

За 12 месяцев пределы Российской Федерации с разрешения регионального Россельхознадзора покинули 166 домашних животных, на которых специалисты ведомства оформили 151 экспортный ветеринарный сертификат. Своих любимцев южноуральцы вывозили и в США, и в европейские страны, и в Азию. Путешествовали хвостатые по воздуху, в дальний путь отправлялись из аэропорта «Челябинск».

Кошки и собачки вместе с хозяевами отбывали в Болгарию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грузию, Грецию, Данию, Египет, Италию, Израиль, Нидерланды, Испанию, Кипр, Камбоджа, Латвию, США, Сербию, Таиланд, Турцию, Польшу, Португалию, Францию и Чехию.

Больше всего четвероногих уехало в Германию (30), Израиль (16), Испанию (15), США (13), Францию (11), Таиланд (11).

«В преддверии длинных выходных всем путешественникам, имеющим четвероногих питомцев, перед заграничными поездками лучше заблаговременно обратиться с вопросами о перевозке животных в наш отдел пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте по телефонам: (351) 260-68-26, 268-28-80 или по адресу: Челябинск, улица Тернопольская, дом 21», - подчеркнула пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-uhodyashchem-godu-chetveronogie-yuzhnouralcy-aktivno-otdyhali-za-granicey