На Южном Урале сменился митрополит

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря (журнал № 108) епископ Троицкий и Южноуральский Григорий назначен митрополитом Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, с поручением ему временного управления Троицкой епархией.

Митрополит Никодим тем же решением Синода назначен главой Новосибирской митрополии.

Заседание Священного Синода состоялось 28 декабря в Москве под председательством Патриарха Кирилла. Журналы Синода опубликованы на официальном сайте Московской Патриархии.

Григорий, епископ Троицкий и Южноуральский (Петров Андрей Владимирович). Родился 26 декабря 1974 года в городе Любиме Ярославской области. Окончил Московскую духовную семинарию, позже – академию (кандидат богословия). В мае 2009 года пострижен в монашество с именем Григорий в честь святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Занимал должность заместителя председателя Синодального отдела по тюремному служению, помощника руководителя секретариата Московской Патриархии. Решением Священного Синода от 25-26 декабря 2013 года избран епископом Троицким и Южноуральским.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-smenilsya-mitropolit_112410.html