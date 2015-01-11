Город Аша назван самым дешевым для отдыха с детьми в новогодние каникулы

Город Аша (Челябинская область), расположенный рядом с горнолыжным курортом Аджигардак, стал самым недорогим для отдыха с детьми в новогодние каникулы.

По информации Tvil.ru, в первой тройке также город-курорт Анапа на Черноморском побережье (Краснодарский край) и Евпатория (Крым).+

Так, самый дешевый отдых с детьми в дни зимних школьных каникул в сутки в Аше обойдется в 925 рублей (учитываются средние траты на аренду жилья для семьи), в Анапе – в 985 рублей, в Крыму – в 990 рублей.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами с детьми с 29 декабря по 8 января 2019 года.

https://dostup1.ru/society/Gorod-Asha-nazvan-samym-deshevym-dlya-otdyha-s-detmi-v-novogodnie-kanikuly_112425.html