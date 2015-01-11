Одиночество, юмор и женская душа: новогодняя премьера в театре «Наш дом»

«Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса», - писал еще 150 лет назад Фёдор Тютчев. Кажется, после знаменитой «Иронии судьбы…» сотворить то, что объединило бы историю об одиночестве, мечты о счастье и неистребимую веру нашего народа в чудо, уже невозможно. Оказывается, возможно.

Режиссер театра «Наш дом» Никита Золин предложил на суд зрителей «неформатный» спектакль – комедию «Дуры мы, дуры!» Материалом для постановки послужила пьеса Дамира Салимзянова, который собрал в основе произведения истории реальных людей. Жизнь порой подкидывает сюжеты покруче, чем любая выдуманная история, что и подтвердил автор пьесы. А театр «Наш дом» никогда не был так близок к народу, как в этой постановке.

Действие разворачивается в канун новогодней ночи. В центре сюжета три подруги, которые в праздничную ночь остались без внимания своих мужчин и решили собраться вместе. Раскрывать подробности не будем, отметим лишь, что спектакль заставил вслушиваться в монологи героинь и узнавать в них себя, своих родных и знакомых, изумляться напористости Наили, удивляться остроумию «стервочки» Ларисы, сочувствовать доброй и наивной Татьяне. К тому же зрителям предлагалось повлиять на сюжетную линию и судьбу персонажей. Что называется, почувствуй себя драматургом, зритель… Сложно представить, как непросто было актерам и режиссеру на репетициях, по сути репетировалось несколько спектаклей.

Игра, как всегда, на высоте! Женские образы Светланой Микулицкой, Юлией Гусевой, Ириной Костериной созданы очень точно, Стасик в исполнении Андрея Иодловского бесподобен. Никита Золин и Яна Сюськина заставили всплакнуть зал во время «переоценки ценностей».

При минимуме декораций и реквизита спектакль воспринимался прекрасно: оригинальная озвучка действий внесла особый колорит, гитарные переборы создавали ощущение уюта, а уж речь президента по ТВ и реакция на нее вообще произвели фурор в зале.

Не меньший восторг вызвали фразы персонажей: вся мудрость народная, афористичная выдавалась щедро: «исчадие рая», «надежды юношей питают, а женщину – нормальный муж!»

Весь спектакль публика балансировала между смешным и грустным. Задумывалась об одиночестве и счастье. После просмотра зрители, семейная пара Карина и Евгений поделились ощущениями. Карину постановка впечатлила, она с удовольствием поучаствовала в повороте сюжета. Евгений не пожалел, что, несмотря на явно женскую тему, пришел на премьеру. Супруги были единодушны: «Дуры мы дуры!» - очень удачный выбор режиссера, это спектакль, способный пробудить эмоции и создать празднично-лирическое настроение.

Хочется пересматривать постановку еще и еще, вспоминать нюансы и шутки. Спектакль очень теплый и искренний. Полон жизни. Дарит веру в чудо. Будет актуален не только в новогодние дни. И его непременно растащат на цитаты.

Наталья Колянова