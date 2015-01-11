Самые важные новогодние изменения в законодательстве РФ в 2019

Мы не будем говорить про валежник – все уже поняли, что его отныне можно собирать, не опасаясь обвинений в хищении. Из внушительного списка новогодних изменений в законодательство РФ журналисты АН «Доступ» выбрали самые важные и социально значимые. Именно их, прежде всего, всем россиянам предстоит осознать, осмыслить и начать применять после затяжных новогодних каникул.

О ПЕНСИЯХ И ПЕНСИОНЕРАХ

В России стартовала пенсионная реформа: возраст выхода на заслуженный отдых повышается в 2019 году с 55 до 56 для женщин и с 60-ти до 61 года для мужчин. Затем ежегодно возраст выхода на пенсию будет повышаться на 12 месяцев, пока к 2018 году не достигнет 60 лет для женщин и 65-ти – для мужчин.

Для работодателей, которые уволят людей предпенсионного возраста (женщин с 55, мужчин – с 60 лет), начнут действовать штрафы до 200 тыс. рублей.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля. В результате индексации страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в Челябинской области вырастет, в среднем, на 1 004 рубля, а ее средний размер составит 15 293 рубля. Добавим, до 2024 года индексация будет проходить не с 1 февраля, а с 1 января.

О законах – доступно. О льготах для предпенсионеров в Челябинской области

С нового года в России вступит в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения, согласно которой размер пенсий по старости должен быть не менее 40% от ранее получаемой зарплаты.

Также с 2019 года россияне могут подавать заявление о смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в ПФР лично либо через представителя с нотариальной доверенностью. А НПФ обязали информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода накоплений из одного фонда в другой (чаще, чем раз в пять лет).

С 1 января 2019 года вступили в действие поправки в законодательство, согласно которым увеличится число источников финансирования бюджета Пенсионного фонда России – в ПФР будут направляться средства, конфискованные у коррупционеров. Прогнозный объем поступлений в 2019-2024 годах – 1,8 млрд рублей.

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую социальную карту, которая будет реализована через мобильное приложение ПФР и станет аналогом пенсионного удостоверения: карта будет содержать информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В 2019 году растут пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также больничные. С 1 января максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152,3 рубля (в 2018 году – 24 503). Пособие по беременности и родам – 65 416,6 рубля, таким же будет максимальное пособие по временной нетрудоспособности (сейчас – 61 375 рублей).

Изменится пособие по безработице: его минимальный размер вырастет до 1,5 тыс. рублей (с 850), максимальный – до 8 тыс. (с 4,9 тыс.); пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию) составит 11 280 рублей – аналогично размеру МРОТ, который также изменен с 1 января 2019 года.

С 1 января российская служба занятости обязана искать работу для людей, которые имеют группы инвалидности. Так, специалисты будут создавать все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли работать. Работодатели, в свою очередь, должны будут назначить ответственное лицо для человека с инвалидностью. Наставники будут помогать коллеге с ОВЗ адаптироваться к новому рабочему месту, отстаивать его права.

С 1 января вступил в силу закон, по которому компенсацию взносов на капремонт могут получать не только одиноко проживающие пенсионеры, но еще и семьи пенсионеров с инвалидами. Также меняются правила предоставления жилья детям-сиротам. У регионов появятся единые реестры для этих детей.

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ (НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ, СТРАХОВАНИЕ, ДОЛЬЩИКИ)

Вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве. Основное новшество закона – прекращение инвестирования стройки потенциальными покупателями. Отныне средства покупателей будут накапливаться на специальных банковских счетах (эскроу-счета). Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей, а значит, если застройщик не выполнил обязательства, дольщик получит компенсационную выплату от банка.

С 1 января за электронную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) не нужно будет платить пошлину. Также закон обнуляет пошлину за реогранизацию и ликвидацию юрлица или ИП.

С 1 января порог беспошлинного ввоза покупок из-за зарубежных интернет-магазинов снижен с 1 тыс. до 500 евро, гласит новый Таможенный кодекс, принятый странами Евразийского экономического союза, в том числе Россией. Вес беспошлинного товара за месяц не должен превышать 31 кг.

Налоги можно будет оплатить без комиссии не только через «личный кабинет» на сайте ФНС, но и в МФЦ. Еще одно новшество – платить имущественные налоги можно будет единым платежом. То есть с нового года можно перечислить любую сумму на спецсчет Федерального казначейства, не ожидая налогового уведомления. Налоговая спишет со счета нужную сумму, а остаток средств можно будет вернуть по заявлению в течение месяца.

С 1 января действующая система страхования банковских вкладов распространится на предприятия малого (доход до 800 млн рублей, до 100 сотрудников) и микробизнеса (доход до 120 млн рублей, до 15 сотрудников). Закон призван защитить их от сложностей в случае отзыва у банка лицензии. Размер страховой выплаты будет равен тому, который определен для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: до 1,4 млн рублей. Вкладчик из указанных категорий сможет получить выплату, если сведения о нем будут содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

С 1 января впервые с 2004 года на 2% увеличивается налог на добавленную стоимость – с 18 до 20%. При этом сохраняются пониженные ставки НДС в размере 10% для товаров социального назначения (хлеб, молоко и пр.), продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарств.

Все полученные от повышения НДС средства правительство страны обещает пустить на медицину, образование и культуру.

КОММУНАЛКА, ТАРИФЫ

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году пройдет в два этапа: с января тарифы увеличены на 1,7%, с 1 июля они вырастут еще на 2,4%. Двухэтапную индексацию правительство выбрало из-за повышения НДС, чтобы синхронизировать налоговое и тарифное законодательство. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.

МУСОРНЫЙ ТАРИФ

Сейчас плата за вывоз мусора начисляется за количество квадратных метров. С 1 января 2019 года стоимость данной услуги зависит от типа помещения и количества людей, проживающих/работающих в нем. Каждый регион отдельно определяет нормативное количество мусора и тариф. Так, в Челябинской области создано пять «мусорных» кластеров, в каждом из них определена плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Так, в Магнитогорском кластере предельный единый тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО с 1 января 2019 года составляет 451,76 рубля за кубометр (с учетом НДС), ежемесячная плата с одного проживающего составляет 78,61 рубля в МКД и 60,69 – в ИЖС; в Горном кластере эти показатели составляют 324,24 р/куб.м, 56,66 и 43,74 рубля соответственно, в Челябинском – 388,43 р/куб.м, 67,59 и 52,18 рубля, Карабашском – 442,64 р/куб.м, 77,02 и 59,46 рубля, в Кыштымском кластере утвержден тариф 363,34 р/куб.м, плата за человека составит 63,22 и 48,81 рубля в МКД и ИЖД соответственно.

Добавим, в начавшемся 2019 году Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. Каждый регион должен самостоятельно утвердить нормативы накопления мусора и порядок перехода к раздельному сбору.

С 1 января 2019 года промышленные предприятия, выбросы которых превышают предельно допустимые нормативы, обязаны модернизовать системы очистки по новым стандартам. Предполагается, что на новые технологии перейдут 300 особо опасных для экологии предприятий. А с 2021 года это должны будут сделать все производства с высокой категорией риска для окружающей среды.

ТРАНСПОРТ

Новые законы ГИБДД включают в себя видоизменение транспортного сбора на экологический; добавление QR-кода в полисы ОСАГО; появление новых дорожных знаков, разметки, терминов; увеличение акцизов на бензин и топливо, а также решение направлять деньги от уплаты штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды на обеспечение безопасности дорожного движения.

С 9 января вступили в силу новые тарифы ОСАГО

А с 8 января 2019 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, дающие водителям возможность продлить срок уплаты штрафа с дисконтом. Но только в том случае, если «письмо счастья» пришло автовладельцу с опозданием.

Напомним, что оплатить штраф в половинном размере можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако иногда письма с копией постановления о штрафе (должны вручаться лично в руки и под роспись, срок обжалования наложенного наказания – 10 суток с момента получения такого письма) запаздывают. Теперь если автовладелец получил «письмо счастья» по истечении 20 суток с момента вынесения постановления, он может подать – в ГИБДД или суд – ходатайство о продлении срока льготного периода оплаты штрафа.

С нового года стоимость железнодорожных билетов выросла на 3,9%, а еще с 1 января вступил в силу закон о «невозвратных билетах» на поезда дальнего следования. Вернуть билет, купленный по такому тарифу, можно будет только в случае внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи или в случае отмены отправления.

НОВОГОДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП И УК РФ

Мужчины, осужденные за терроризм, диверсию, бандитизм или посягнувшие на жизнь полицейского, начало срока – не менее года – будут проводить в тюрьме.

Зато смягчилось наказание за репост – если сообщение, которым гражданин поделился в соцсети, не связано с угрозой насилия, а разместившее его лицо попало в поле зрения правоохранителей впервые, репост не будет считаться «уголовкой»: за первый раз его накажут в административном порядке (штраф от 10 до 20 тыс. рублей, в худшем случае – до 15 суток административного ареста). Срок давности определен в один год.

C 13 января будет пересчитано время содержания под стражей для отбывающих наказание: день в СИЗО посчитают за день в колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в ИК общего режима и воспитательной колонии – за полтора, а при отбывании наказания в колонии-поселении – за два дня.

С 16 января вводится административная ответственность приглашающей стороны за несвоевременный выезд иностранного гостя и за несоблюдение им заявленной цели въезда на территорию России. Штрафы за нарушение составят 2-4 тыс. рублей для граждан, 45-50 тыс. – для должностных, 400-500 тыс. рублей – для юрлиц.

https://dostup1.ru/society/Samye-vazhnye-novogodnie-izmeneniya-v-zakonodatelstve-RF-v-2019_112549.html