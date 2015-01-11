Самые важные новогодние изменения в законодательстве РФ в 2019

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Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

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Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

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"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

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Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

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Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

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Самые важные новогодние изменения в законодательстве РФ в 2019

Мы не будем говорить про валежник – все уже поняли, что его отныне можно собирать, не опасаясь обвинений в хищении. Из внушительного списка новогодних изменений в законодательство РФ журналисты АН «Доступ» выбрали самые важные и социально значимые. Именно их, прежде всего, всем россиянам предстоит осознать, осмыслить и начать применять после затяжных новогодних каникул.

О ПЕНСИЯХ И ПЕНСИОНЕРАХ

В России стартовала пенсионная реформа: возраст выхода на заслуженный отдых повышается в 2019 году с 55 до 56 для женщин и с 60-ти до 61 года для мужчин. Затем ежегодно возраст выхода на пенсию будет повышаться на 12 месяцев, пока к 2018 году не достигнет 60 лет для женщин и 65-ти – для мужчин.

Для работодателей, которые уволят людей предпенсионного возраста (женщин с 55, мужчин – с 60 лет), начнут действовать штрафы до 200 тыс. рублей.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля. В результате индексации страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в Челябинской области вырастет, в среднем, на 1 004 рубля, а ее средний размер составит 15 293 рубля. Добавим, до 2024 года индексация будет проходить не с 1 февраля, а с 1 января.

О законах – доступно. О льготах для предпенсионеров в Челябинской области

С нового года в России вступит в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения, согласно которой размер пенсий по старости должен быть не менее 40% от ранее получаемой зарплаты.

Также с 2019 года россияне могут подавать заявление о смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в ПФР лично либо через представителя с нотариальной доверенностью. А НПФ обязали информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода накоплений из одного фонда в другой (чаще, чем раз в пять лет).

С 1 января 2019 года вступили в действие поправки в законодательство, согласно которым увеличится число источников финансирования бюджета Пенсионного фонда России – в ПФР будут направляться средства, конфискованные у коррупционеров. Прогнозный объем поступлений в 2019-2024 годах – 1,8 млрд рублей.

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую социальную карту, которая будет реализована через мобильное приложение ПФР и станет аналогом пенсионного удостоверения: карта будет содержать информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В 2019 году растут пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также больничные. С 1 января максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152,3 рубля (в 2018 году – 24 503). Пособие по беременности и родам – 65 416,6 рубля, таким же будет максимальное пособие по временной нетрудоспособности (сейчас – 61 375 рублей).

Изменится пособие по безработице: его минимальный размер вырастет до 1,5 тыс. рублей (с 850), максимальный – до 8 тыс. (с 4,9 тыс.); пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию) составит 11 280 рублей – аналогично размеру МРОТ, который также изменен с 1 января 2019 года.

С 1 января российская служба занятости обязана искать работу для людей, которые имеют группы инвалидности. Так, специалисты будут создавать все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли работать. Работодатели, в свою очередь, должны будут назначить ответственное лицо для человека с инвалидностью. Наставники будут помогать коллеге с ОВЗ адаптироваться к новому рабочему месту, отстаивать его права.

С 1 января вступил в силу закон, по которому компенсацию взносов на капремонт могут получать не только одиноко проживающие пенсионеры, но еще и семьи пенсионеров с инвалидами. Также меняются правила предоставления жилья детям-сиротам. У регионов появятся единые реестры для этих детей.

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ (НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ, СТРАХОВАНИЕ, ДОЛЬЩИКИ)

Вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве. Основное новшество закона – прекращение инвестирования стройки потенциальными покупателями. Отныне средства покупателей будут накапливаться на специальных банковских счетах (эскроу-счета). Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей, а значит, если застройщик не выполнил обязательства, дольщик получит компенсационную выплату от банка.

С 1 января за электронную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) не нужно будет платить пошлину. Также закон обнуляет пошлину за реогранизацию и ликвидацию юрлица или ИП.

С 1 января порог беспошлинного ввоза покупок из-за зарубежных интернет-магазинов снижен с 1 тыс. до 500 евро, гласит новый Таможенный кодекс, принятый странами Евразийского экономического союза, в том числе Россией. Вес беспошлинного товара за месяц не должен превышать 31 кг.

Налоги можно будет оплатить без комиссии не только через «личный кабинет» на сайте ФНС, но и в МФЦ. Еще одно новшество – платить имущественные налоги можно будет единым платежом. То есть с нового года можно перечислить любую сумму на спецсчет Федерального казначейства, не ожидая налогового уведомления. Налоговая спишет со счета нужную сумму, а остаток средств можно будет вернуть по заявлению в течение месяца.

С 1 января действующая система страхования банковских вкладов распространится на предприятия малого (доход до 800 млн рублей, до 100 сотрудников) и микробизнеса (доход до 120 млн рублей, до 15 сотрудников). Закон призван защитить их от сложностей в случае отзыва у банка лицензии. Размер страховой выплаты будет равен тому, который определен для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: до 1,4 млн рублей. Вкладчик из указанных категорий сможет получить выплату, если сведения о нем будут содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

С 1 января впервые с 2004 года на 2% увеличивается налог на добавленную стоимость – с 18 до 20%. При этом сохраняются пониженные ставки НДС в размере 10% для товаров социального назначения (хлеб, молоко и пр.), продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарств.

Все полученные от повышения НДС средства правительство страны обещает пустить на медицину, образование и культуру.

КОММУНАЛКА, ТАРИФЫ

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году пройдет в два этапа: с января тарифы увеличены на 1,7%, с 1 июля они вырастут еще на 2,4%. Двухэтапную индексацию правительство выбрало из-за повышения НДС, чтобы синхронизировать налоговое и тарифное законодательство. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.

МУСОРНЫЙ ТАРИФ

Сейчас плата за вывоз мусора начисляется за количество квадратных метров. С 1 января 2019 года стоимость данной услуги зависит от типа помещения и количества людей, проживающих/работающих в нем. Каждый регион отдельно определяет нормативное количество мусора и тариф. Так, в Челябинской области создано пять «мусорных» кластеров, в каждом из них определена плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Так, в Магнитогорском кластере предельный единый тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО с 1 января 2019 года составляет 451,76 рубля за кубометр (с учетом НДС), ежемесячная плата с одного проживающего составляет 78,61 рубля в МКД и 60,69 – в ИЖС; в Горном кластере эти показатели составляют 324,24 р/куб.м, 56,66 и 43,74 рубля соответственно, в Челябинском – 388,43 р/куб.м, 67,59 и 52,18 рубля, Карабашском – 442,64 р/куб.м, 77,02 и 59,46 рубля, в Кыштымском кластере утвержден тариф 363,34 р/куб.м, плата за человека составит 63,22 и 48,81 рубля в МКД и ИЖД соответственно.

Добавим, в начавшемся 2019 году Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. Каждый регион должен самостоятельно утвердить нормативы накопления мусора и порядок перехода к раздельному сбору.

С 1 января 2019 года промышленные предприятия, выбросы которых превышают предельно допустимые нормативы, обязаны модернизовать системы очистки по новым стандартам. Предполагается, что на новые технологии перейдут 300 особо опасных для экологии предприятий. А с 2021 года это должны будут сделать все производства с высокой категорией риска для окружающей среды.

ТРАНСПОРТ

Новые законы ГИБДД включают в себя видоизменение транспортного сбора на экологический; добавление QR-кода в полисы ОСАГО; появление новых дорожных знаков, разметки, терминов; увеличение акцизов на бензин и топливо, а также решение направлять деньги от уплаты штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды на обеспечение безопасности дорожного движения.

С 9 января вступили в силу новые тарифы ОСАГО

А с 8 января 2019 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, дающие водителям возможность продлить срок уплаты штрафа с дисконтом. Но только в том случае, если «письмо счастья» пришло автовладельцу с опозданием.

Напомним, что оплатить штраф в половинном размере можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако иногда письма с копией постановления о штрафе (должны вручаться лично в руки и под роспись, срок обжалования наложенного наказания – 10 суток с момента получения такого письма) запаздывают. Теперь если автовладелец получил «письмо счастья» по истечении 20 суток с момента вынесения постановления, он может подать – в ГИБДД или суд – ходатайство о продлении срока льготного периода оплаты штрафа.

С нового года стоимость железнодорожных билетов выросла на 3,9%, а еще с 1 января вступил в силу закон о «невозвратных билетах» на поезда дальнего следования. Вернуть билет, купленный по такому тарифу, можно будет только в случае внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи или в случае отмены отправления.

НОВОГОДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП И УК РФ

Мужчины, осужденные за терроризм, диверсию, бандитизм или посягнувшие на жизнь полицейского, начало срока – не менее года – будут проводить в тюрьме.

Зато смягчилось наказание за репост – если сообщение, которым гражданин поделился в соцсети, не связано с угрозой насилия, а разместившее его лицо попало в поле зрения правоохранителей впервые, репост не будет считаться «уголовкой»: за первый раз его накажут в административном порядке (штраф от 10 до 20 тыс. рублей, в худшем случае – до 15 суток административного ареста). Срок давности определен в один год.

C 13 января будет пересчитано время содержания под стражей для отбывающих наказание: день в СИЗО посчитают за день в колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в ИК общего режима и воспитательной колонии – за полтора, а при отбывании наказания в колонии-поселении – за два дня.

С 16 января вводится административная ответственность приглашающей стороны за несвоевременный выезд иностранного гостя и за несоблюдение им заявленной цели въезда на территорию России. Штрафы за нарушение составят 2-4 тыс. рублей для граждан, 45-50 тыс. – для должностных, 400-500 тыс. рублей – для юрлиц.

https://dostup1.ru/society/Samye-vazhnye-novogodnie-izmeneniya-v-zakonodatelstve-RF-v-2019_112549.html

Ключевые теги: 2019 год, нововведения, законодательство.

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