За праздничные выходные в Челябинской области было совершено 200 преступлений

За минувшие новогодние праздники в Челябинской области было совершено 200 преступлений, 132 из них стражами порядка раскрыты по «горячим» следам.

В Копейске (Челябинская область) седьмого января помощь понадобилась сотрудникам и покупателям продуктового павильона. Неадекватный мужчина, вооружившись ножом и разводным ключом пришел в магазин с целью отомстить обидчику, с которым ранее у него завязалась драка.

Как сообщает пресс-служба охранного предприятия «Витязь», мужчина вел себя агрессивно. Он начал кидаться на покупателей и сотрудников, угрожая ножом и разводным ключом. Вовремя прибывший на место происшествия экипаж предотвратил возможные последствия визита такого посетителя. Во время задержания он оказал сопротивление. Преступник задержан и передан сотрудникам полиции, для дальнейших разбирательств.

Аналогичное преступление произошло шестого января в Челябинске. Молодой человек, дождавшись своей очереди на кассе, стал угрожать ножом продавцу. Он требовал отдать всю выручку и бутылку водки. Бойцы силовой структуры также его обезвредили и передали стражам порядка. Так же выяснилось, что молодой человек уже имеет условное наказание за аналогичное преступление. Только скорее всего в этот раз парню грозит уже реальный срок.

Седьмого января возле одного из торговых центров бушевал житель Магнитогорска. Он устроил стрельбу по прохожим из аэрозольного пистолета «Удар М2». Его задержал неравнодушный местный житель до приезда группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

По данным фактам полиция проводит проверки.

Жаркие дни выдались и у сотрудников ГИБДД. Только в Челябинске в новогодние дни было зарегистрировано 195 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

«Сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено более 1700 водителей. Выявлено 97 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 42 водителя управляли транспортными средствами без водительского удостоверения, либо были ранее лишены такого права. Кроме того, сотрудниками ГИБДД раскрыто 15 преступлений», - сообщили в пресс-службе ГИБДД областного центра.

Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что даже незначительное употребление алкоголя участниками дорожного движения увеличивает время реакции на дорожную обстановку и приводит к трагедиям на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает, что только взаимоуважение и соблюдение Правил дорожного движения позволит избежать дорожных трагедий.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/za-prazdnichnye-vyhodnye-v-chelyabinskoy-oblasti-bylo-soversheno-200