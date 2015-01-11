5 самых нелепых преступлений в Челябинской области в минувшем 2018 году

Рейтинг составлен на основе криминальной хроники 2018 года.

На пятом месте нашего рейтинга женщина-юрист, избравшая себе странное хобби. Она подкарауливала соседей в подъезде и выскакивала на лестницу в чем мать родила. Однажды свидетелем сцены «ню» стали бабушка и ее 10-летний

внук с ДЦП. Увидев голую тетю, у мальчика случился припадок. После этого нудисткой занялась полиция. Гражданочку отправили на приНЮдительное лечение.

Четвертое место в нашем рейтинге мы отдаем жителю Катав-Ивановска, поступок которого можно назвать: «Отелло рассвирепело». В женский день 8 Марта ревнивец на внедорожнике Ленд Крузер десять минут таранил Тойоту жены, припаркованную у дома по улице Степана Разина. Позже его задержали полицейские. Свой поступок он объяснил местью за измену жены. За эту выходку он лишился прав и заплатил крупный штраф.

На третьем месте рейтинга, со слоганом «Гений и злодейство» - оперный певец из Челябинска. Молодой талант обстрелял скорую помощь из травмата. Медики приехали по вызову к кому-то из соседей певца, как вдруг по карете скорой кто-то начал стрелять из травмата. Виновника вычислили после баллистической экспертизы. Полицейским артист пояснил, что был не в себе, так как употребил алкоголь. В отношении певца возбудили уголовное дело о хулиганстве.

На втором месте – обжоры, которые отнимали у курьеров суши и пиццу. Двое гостей города Челябинска заказывали по телефону доставку блюд, называя чужой адрес, а сами на улице подкарауливали курьера. Пшикали ему в лицо из газового баллончика и — вуаля! Коробки с едой переходили к ним в качестве трофея. Ущерб от ограблений составил 11 тысяч рублей. Обоих будут судить за разбой.

И наконец, на первом месте нашего рейтинга – изобретательный прогульщик. Житель Озерска славно погудел с друзьями, а утром был с дикого похмелья. Боясь увольнения по статье, пошел в полицию и написал заявление о нападении и ограблении. На вруна завели уголовное дело о ложном доносе. Ему грозит либо штраф в 120 тысяч, либо два года колонии. Как решит суд!

https://www.province.ru/chelyabinsk/zhizn-nepridumannye-istorii/pyat-samykh-nelepykh-prestuplenij-v-chelyabinskoj-oblasti-v-minuvshem-dvanolodinvosem-godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop