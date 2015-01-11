В Магнитогорске вновь проверят состояние пострадавшего от взрыва дома

Решение о безопасности квартир будут принимать отдельно для каждого из подъездов, - после того, как полностью демонтируют часть строения

В администрации Магнитогорска рассказали о состоянии дома №164 по проспекту Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв газа и обрушился подъезд.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, после испытаний, проведенных с использованием диагностического комплекса «Струна», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 подъезды дома №164 признали пригодными для проживания и не представляющими опасности для людей. При этом жителям пятого и шестого подъездов порекомендовали покинуть квартиры на время проведения демонтажных работ по соседству.

По словам замглавы Магнитогорска Юлия Элбакидзе, после того, как будут полностью разобраны седьмой и восьмой подъезды, специалисты проведут новое обследование. На основе экспертизы примут решение о пригодности сохранившихся квартир для проживания. При этом для каждого подъезда решение будут принимать отдельно.

Работники АО «Магнитогорский гипромез» к настоящему моменту обследовали квартиры, чтобы выявить повреждения стен и возможности для ремонта. С 8 января начали проверять также внутриквартирное газовое оборудование в 1-4 и 9-12 подъездах. В первом подъезде газ запустили в пяти из шести имеющихся стояков, во втором подъезде подключили два стояка.

-Проблема заключается в том, что многие жители не дают допуск специалистов магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» для того, чтобы проверить работоспособность вентиляционных шахт и газового оборудования. Только после того, как проверят все квартиры, газ будет подаваться поподъездно, - сообщил Юлий Элбакидзе.

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