Вниманию почетных доноров России (СССР)!

Перерегистрация Почетных доноров России (СССР) для получения ежегодной денежной выплаты за 2019 год.

Управление социальной защиты населения приглашает Почетных доноров России (СССР) пройти перерегистрацию для получения ежегодной денежной выплаты за 2019 год.

При себе иметь следующие документы:

- паспорт;

- удостоверение Почетного донора;

- сберкнижку или договор с банком.

Обращаться в управление социальной защиты населения по адресу:

г. Озерск, ул. Космонавтов, 20, кабинет 219 в приемные дни: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 час, перерыв с 13.00 до 14.00 час, в пятницу – приема нет, т. 9-18-62.