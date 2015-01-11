В выходные на дороги Челябинской области выехали 106 пьяных водителей

В минувшие выходные на дорогах Челябинской области задержали 106 пьяных водителей – статистику обнародовало отделение пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

В том числе 13 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно – им грозит до двух лет лишения свободы по статье 264.1 УК РФ. Еще 82 человека привлечены к административной ответственности за вождение без прав. Штраф за данное нарушение составляет 30 тыс. рублей.

В минувшее воскресенье челябинцы стали очевидцами неадекватного и опасного поведения автомобилиста – мужчина на Mercedes решил заехать в бар прямо по ступенькам.

https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-dorogi-Chelyabinskoy-oblasti-vyehali-106-pyanyh-voditeley_112701.html