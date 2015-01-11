Малыш сломал обе ноги, катаясь на ледяной горке в Кыштыме

Катание с ледяных горок закончилось серьезными травмами для двух жителей Кыштыма: 40-летняя женщина врезалась в дерево, а пятилетний малыш сломал обе ноги.

Оба инцидента произошли в субботу, 12 января. В травматологическом отделении горбольницы рассказали, что женщина каталась на тюбинге, во время одного из спусков она врезалась в дерево. У пострадавшей врачи диагностировали перелом голени, пишет «Кыштымский рабочий».

Куда серьезнее травмы оказались у пятилетнего мальчика. В приемное отделение горбольницы его привез отец. По его словам, сын пострадал во время катания на горках возле ДК «Победа» – у ребенка сломаны обе ноги.

https://dostup1.ru/accident/Malysh-slomal-obe-nogi-katayas-na-ledyanoy-gorke-v-Kyshtyme_112674.html