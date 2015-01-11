Не впускать газовщиков – противозаконно. Как обезопасить квартиру с «голубым топливом”?

Эксперты сегодня напомнили жителям региона, как не стать “заложниками” газифицированных квартир. Готовить еду на газовых плитах не старше 20 лет и впускать в квартиру специалистов-газовщиков для проверки оборудования.

Эти правила – залог безопасного использования бытового газа.

Сейчас по закону проверять газовое оборудование должны не реже одного раза в год. Но, как показывает статистика, многие горожане, из страха нарваться на лжегазовщиков, не пускают в квартиры настоящих специалистов. Это противозаконно. Таких жильцов могут оштрафовать.

Узнать, проводятся ли в доме работы можно, позвонив в газовую контору, с которой заключен договор. К тому же за 20 дней до предполагаемой даты проверок, представители компании развешивают в подъездах объявления. Кроме того, запрещено самовольно переносить в квартирах газовое оборудование. К примеру, если захотелось сделать перестановку на кухне или даже перепланировку. За это жильцов также могут оштрафовать – до 15 тыс. рублей.

“Мы должны пригласить специалиста, он нам должен сказать, возможно или нет перенести газовую панель, например, на пять метров, от того места, где она должна стоять. И выполнить эту работу. Мы должны заключить договор”, – поясняет начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Чумакова.

Сейчас в Челябинске – три с половиной тысячи домов с газоснабжением. В области – 15 тысяч. Генеральный директор “Газэнергосервис” поясняет: взрывоопасен бытовой газ только в случае его неправильного и некачественного использования. Напоминают также о том, что нужно и чего нельзя делать при запахе газа.

“Необходимо перекрыть приборы газового оборудования, проветрить помещение, не пользоваться электроприборами, не включать и не выключать освещение. Это провоцирует искру”, – отмечает генеральный директор компании ООО “Газэнергосервис” Виталий Бабкин.

Строители заявляют: сейчас все жилые дома типовых серий не защищены от разрушений после взрыва бытового газа. Несколько смягчить взрывную волну помогут деревянные окна на кухне. Они разрушаются быстрее пластиковых, а значит – позволяют газу выйти за пределы строения.

https://www.cheltv.ru/ne-vpuskat-gazovshhikov-protivozakonno-kak-obezopasit-kvartiru-s-golubym-toplivom/