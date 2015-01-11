Потепление до нуля ожидают в среду на Южном Урале

Потепление до нуля ожидают в среду, 16 января, на Южном Урале – такой прогноз дают синоптики Челябинского Гидрометцентра.

«Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая метель, утром в отдельных районах слабая изморозь», – говорится в сообщении.

Днем температура воздуха составит 5-10 градусов мороза, в низинах столбики термометров опустятся до минус 13, в горах может потеплеть до нуля. В ночь на четверг, 17 января, температура опустится до минус 18-ти, на севере – до 12 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Напомним, в четырех городах Челябинской области до вечера 16 января ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

https://dostup1.ru/society/Poteplenie-do-nulya-ozhidayut-v-sredu-na-Yuzhnom-Urale_112761.html