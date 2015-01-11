Власти готовы передать в собственность южноуральцев 79 гектаров земли

Более 700 земельных участков сформированы для бесплатного предоставления в 2019 году в Челябинской области – перечень, подготовленный на основании информации от органов местного самоуправления, опубликовало Минимущества региона.

«В утвержденный перечень вошли 760 земельных участков общей площадью 79,03 га. Они доступны для предоставления гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с установленной очередностью», – уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, в соответствии с региональным законом бесплатно земельные участки предоставляются многодетным родителям, молодым семьям, участникам боевых действий, гражданам, проживающим в сельских территориях и обманутым дольщикам.

Согласно перечню, больше всего участков планируется предоставить в Магнитогорске (211), Сосновском районе (146), Копейске (53 и Челябинске (50). Не подготовили землю для предоставления в частную собственность в девяти муниципалитетах: в Варненском, Карталинском, Саткинском районах, Миассе и Чебаркуле, а также в четырех «запретках» – Локомотивном, Озерске, Снежинске и Трехгорном, где делать это запрещает закон.

Ознакомиться с утвержденным перечнем можно на сайте министерства. Там же здесь размещена информация о порядке бесплатного предоставления земельных участков и контактные данные должностных лиц, с которыми можно связаться по данному вопросу непосредственно в муниципальных образованиях.

https://dostup1.ru/economics/Vlasti-gotovy-peredat-v-sobstvennost-yuzhnouraltsev-79-gektarov-zemli_112783.html