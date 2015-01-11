Рабочий 2018 год выдался сложным для южноуральцев

Как показали данные службы исследований HeadHunter, для 67% южноуральцев, 2018 был напряженным в работе. Эта цифра на 6% превышает средний показатель по России.

37% респондентов из Челябинской области признались, что в 2018 году сменили место работы — чаще всего это люди, которые трудились в сфере автобизнеса, услуг для населения, СМИ и PR, в сфере гостеприимства и в розничной торговле. 8% челябинцев повысили в должности, 2% - понизили, 6% - перешли в другой департамент. Остальные прожили 2018 год без существенных перемен в карьере.

— прокомментировала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

37% южноуральцев рассказали, что в 2018 году на их местах работы проходили сокращения персонала, 33% заметили, что уменьшилось количество рабочих мест. Еще 8% говорят о том, что компания, в которой они работают, отправляла сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты. 10% респондентов отметили, что сотрудников переводили на неполную рабочую неделю, а еще 3% говорили о том, что их компаним перешли на неполный рабочий день.

43% жителей Челябинской области считают, что 2019 год будет сложным с точки зрения работы, 27% респондентов не ожидают изменений. И лишь 6% южноуральцев верят, что 2019 год станет проще, чем 2018.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rabochiy-2018-god-vydalsya-slozhnym-dlya-yuzhnouraltsev/