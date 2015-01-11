» Информация для населения по эксплуатации газового оборудования

Утечка газа может представлять огромную опасность для людей. Газ не только является отравляющим веществом, он может гореть и в закрытом помещении, стать причиной взрыва.

Четыре важных "нельзя" при эксплуатации газового оборудования в жилище:

1. не оставляйте без контроля работающие газовые приборы;

2. не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно;

3. не привязывайте к газовым трубам бельевые веревки и не используйте их в качестве заземления;

4. не исправляйте сами дефекты газопроводных труб! Инструментом можно высечь роковую искру/

Для предотвращения утечки газа необходимо соблюдать следующие правила:

1. чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте газовый кран;

2. огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени – голубым. Желтый, красный, иной цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия – появление копоти на кастрюлях;

3. не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

4. следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;

5. заметив потухшую горелку, не пытайтесь сразу зажечь ее вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и проветрите помещение;

6. зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, и только после этого закройте дверцу;

7. не используйте зажженные горелки для обогрева квартиры;

8. рекомендуется приобретение газовой плиты с системой «газконтроль», установку которой должны производить специалисты соответствующей службы.

Если Вы почувствовали сильный запах газа:

1. перекройте газопроводный кран;

2. не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электроприборы;

3. проветрите помещение (устройте сквозняк). После этого выведите всех из квартиры, отключите электричество в щитке и выдерните телефонный шнур из розетки;

4. покиньте квартиру, плотно закрыв дверь, предупредите соседей

5. вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (звонить нужно из помещения, не наполненного газом - из другой квартиры или с улицы), дождитесь ее на улице.