Оформляем аварию через «Госуслуги”. Началась разработка специального приложения для фиксации ДТП

На интернет-сервисе “Госуслуги” может появиться новая функция – оформление ДТП. С ее помощью об аварию можно будет уведомить страховую компанию.

Такое станет возможным после разработки и внедрения специального мобильного приложения. Оформить ДТП приложение и “Госуслуги” можно будет только в том случае, когда используется так называемый “европротокол”.

По этой схеме для фиксации ДТП не требуется участия инспекторов ГИБДД. Также, согласно требованиям “европротокола”участников аварии должно быть только двое и у них не должно быть разногласий по поводу определения виновника аварии. Предполагаемый ущерб должен укладываться в конкретные суммы. Для Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей это 400 000 рублей, для прочих регионов – 100 000 рублей.

Чтобы оформить ДТП в электронном виде, обоим участникам аварии потребуются аккаунты на сервисе госуслуг и разрабатываемое сейчас приложение. С его помощью и будут создаваться все необходимые документы и фотосвидетельства. Если проект будет реализован, такое оформление аварии будет считаться “надлежащим исполнением требований закона об ОСАГО”.

Потребность в приложении существует. Ведь использование мобильных приложений ускорит процесс оформления ДТП. И, как следствие, получения страховых выплат.

Тестовую эксплуатацию приложения планируют начать уже в этом году. Испытания пройдут на территории Москвы и области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Нижегородской области.

https://www.cheltv.ru/oformlyaem-avariyu-cherez-gosuslugi-nachalas-razrabotka-spetsialnogo-prilozheniya-dlya-fiksatsii-dtp/