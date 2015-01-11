Крещенский сочельник – православные традиции, народные обычаи

У православных сегодня, 18 января, день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник.

Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества. Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила строгий пост, меру которого верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник, пищу не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

Второе название – «сочельник» (или «сочевник») – связано с традицией в этот день варить пшеничный (сегодня рисовый) взвар с медом и изюмом – сочиво.

Крещенский сочельник для верующих служит подготовкой к одному из 12 главных церковных праздников. Сам праздник Крещения иначе называют Богоявление – в этот день Церковь вспоминает, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи и, согласно Евангелию, Бог был явлен в трех своих ипостасях – Отца, Сына и Святого Духа.

В храмах в этот день совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды (это особо торжественный обряд, проникнутый воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти). Еще раз это освящение воды проходит в сам праздник Богоявления, после торжественной литургии. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.+

В некоторых церквях водоосвящение проводят еще на источниках, реках и озерах, куда священнослужители выходят крестным ходом, который называется ходом на Иордан.

Челябинские священники освятят крещенские купели

Крещенская вода – асиагма – считается великой святыней, ее пьют для прибавления духовных сил и здоровья, окропляют ею жилища. Считается особенным свойством святой воды то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей. Считается, что при благоговейном отношении святая вода не портится многие годы.

https://dostup1.ru/society/Kreschenskiy-sochelnik--pravoslavnye-traditsii-narodnye-obychai_112845.html