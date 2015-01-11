В челябинском аэропорту появятся две зоны Duty Free

К 2020 году в челябинском аэропорту появятся новые аэровокзал, комфортабельные залы ожидания и зоны Duty Free. Об этом руководители «Челябинского авиапредприятия» рассказали на прошедшей пресс-конференции.

Следующий Новый год челябинские пассажиры внутренних авиалиний будут встречать в новом большом, современном и светлом аэровокзале. Терминал будет иметь четыре телетрапа. Также появятся большие зоны отдыха, залы повышенной комфортности, бизнес-залы и вип-залы, обустроенные комнаты матери и ребёнка и много магазинов.

Помимо этого, ведётся работа по расширению международного терминала, который появится к лету 2020 года в новом формате. В нём увеличатся зоны прилёта и вылета, появится 10 паспортных кабин на вылет и 10 на прилёт, сделают семь стоек регистрации. Также обустроят новые большие залы ожидания, зал для бизнес-пассажиров и магазины Duty Free, которые будут стоять как на вылете, так и на прилёте.

При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ведутся работы по обновлению аэродрома, которые закончатся также к лету 2020 года. Он будет почти в два раза больше, чем уже существующий. В рамках этого проекта Курчатовский аэропорт первым в уральском регионе получит третью категория ИКАО. Это позволит принимать воздушные суда в любых метеоусловиях.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinskom-aeroportu-poyavyatsya-dve-zony-duty-free-209139/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop