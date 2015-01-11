Когда жильцам расселенного дома в Магнитогорске придут квитанции

Власти Магнитогорска определились с тем, как будет начисляться плата за услуги ЖКХ и что делать с задолженностью по оплате, которая есть у пострадавших и погибших. Официальные разъяснения по этому поводу опубликовали на сайте городской администрации.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников принял решение, что начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги жителей расселенных подъездов приостановлено с 31 декабря и по окончанию срока решения вопроса.

На данный момент лицевые счета по седьмому и восьмому подъездам уже закрыты. Задолженность по ЖКХ для всех погибших будет аннулирована. Что касается жильцов пятого, шестого, девятого и десятого подъездов, то платить «коммуналку» они будут только после того, как официально решат вопрос с их жильем.

«Жители расселенных подъездов могут не беспокоиться. Вся подробная информация и механизм начислений будет опубликованы на официальном сайте администрации», – сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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