В Челябинской области 3-й день подряд поднимается атмосферное давление

Вниманию метеозависимых южноуральцев: в Челябинской области продолжаются перепады атмосферного давления, – так, на утро понедельника, 28 января, отклонение от нормы составляет 13 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, в восемь часов утра барометры в Челябинске показывали 758 мм рт.ст. при норме для данного времени года 743 мм рт.ст. В течение дня оно должно понизиться до 753 мм рт.ст.

«Атмосферное давление в январе на Южном Урале равняется 735-743 мм рт.ст. В Челябинске – 743 мм рт.ст. В отдельные годы оно опускается до 707 мм рт.ст. или повышается до 769 мм рт.ст. В областном центре давление колеблется в пределах 717-769 мм рт.ст.», – обобщают синоптики свои многолетние наблюдения.

По мнению врачей, идеальным нормальным давлением считается атмосферное давление широты 45ᵒ в точке 0 м над уровнем моря, измеренное при 0 градусов: это 760 мм ртутного столба. Однгако Челябинск расположен высоте 205 метров над уровнем моря (для сравнения: Южноуральск – 238, Усть-Катав – 370, Трехгорный – 430), поэтому нормальное атмосферное давление для его жителей определено на отметке 737-744 мм рт.ст.

Как рассказала Агентству новостей «Доступ» врач-невролог высшей категории, нейрофизиолог «ЛОР Центра слуха» Оксана Пушкарева, резкое повышение атмосферного давления хотя бы на 1 мм/ч или постепенное до 10 единиц, провоцирует у метеозависимых людей ухудшение здоровья: «Могут наблюдаться вялость, тошнота, головная боль. Особенно опасны перепады атмосферного давления для тех, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы. Повышенное давление атмосферы опасно тем, что возрастает риск развития гипертонических кризов и их осложнений: инфарктов, инсультов. Кроме того, из-за увеличения давления атмосферы в крови снижается число лейкоцитов, как следствие, падает иммунитет, и организм становится более уязвим для разных инфекционных возбудителей», – говорит доктор и советует в подобные дни беречь себя от эмоциональных перегрузок, не допускать физического переутомления.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-3-y-den-podryad-podnimaetsya-atmosfernoe-davlenie_113131.html