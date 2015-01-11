В полиции открыты вакансии в патрульно-постовую службу и экспертно-криминалистическое отделение

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-66-29, 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Внимание!

Приглашаем на должности эксперта-криминалиста и эксперта-химика граждан, имеющих высшее юридическое либо высшее химическое образование. По вопросу трудоустройства можно обратиться по телефону: 2-33-75, 8-9525190595.