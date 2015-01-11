Стали известны даты проведения ВПР у школьников в 2019 году

Рособрнадзор опубликовал график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) и национальных исследований качества образования (НИКО) в 2019 году.

Согласно документу, в 2019 году ВПР пройдут с 5 марта по 25 апреля. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов их написание является обязательным, в 7-х и 11-х классах проверочные работы проводятся по решению школы. Учащиеся 4-х классов напишут ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, пятиклассники – по русскому языку, математике, биологии и истории, шестиклассники – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию и географии, семиклассники – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии и английскому, 11-классники – по географии, физике, химии, биологии, истории и иностранному языку.

НИКО в 2019 году проведут по двум предметам: по физкультуре в 6-х и 10-х классах (8-12 апреля) и технологии в 5-х и 8-х классах (октябрь).

Напомним, ВПР – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в конце учебного года по предметам для оценки уровня подготовки школьников. Их организация предусматривает единое расписание, одинаковые типы заданий и критерии оценивания.

https://dostup1.ru/society/Stali-izvestny-daty-provedeniya-VPR-u-shkolnikov-v-2019-godu_113227.html