Южноуральцы смогут получить оценки за качество своей кредитной истории

С сегодняшнего дня, 31 января, россияне могут узнать свой персональный кредитный рейтинг – и оценить, таким образом, качество своей кредитной истории.

Как пишет РИА «Новости», выставлять баллы будет Бюро кредитных историй: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

«Рейтинг учитывает, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории», – пишет издание.

Добавим, россияне смогут получить кредитный отчет бесплатно дважды: по разу в бумажной и электронной формах. Также появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По словам экспертов, нововведение никак не отразится на возможности россиян брать займы, поскольку у кредиторов имеется ряд других инструментов для оценки заемщика, такие как информация о доходе, контактные данные, трудоустройство, история взаимоотношений с конкретной организацией и семейное положение.

При этом, по мнению специалистов, возможность увидеть свою кредитную «оценку» будет способствовать повышению финансовой грамотности и ответственности заемщиков.

По расчетам ОКБ, высокий кредитный рейтинг имеют 78% или 61 млн россиян, средний – 9% или чуть более 7 млн, низкий – 13% или 10 млн человек.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouraltsy-smogut-poluchit-otsenki-za-kachestvo-svoey-kreditnoy-istorii_113251.html