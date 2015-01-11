В 6 подъездах обрушившегося дома в Магнитогорске можно жить

В шести подъездах обрушившегося дома в Магнитогорске (Челябинская область) можно жить – такое сообщение в четверг, 31 января, опубликовала городская администрация.

«По состоянию на 31 января 2019 года на основании проводимых наблюдений, включая тахеометрическую съемку, перемещений конструкций не зафиксировано. Состояние здания, включая 1-4 и 11-12 подъезды, не представляет угрозы для проживания», – говорится в сообщении мэрии.

Напомним, ЧП с обрушением жилого подъезда произошло рано утром 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек. Основной причиной трагедии называется взрыв бытового газа. На первом в 2019 году заседании правительства РФ 16 января президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить пострадавший дом, также называлась примерная цена вопроса – около 1,3 млрд рублей. Однако некоторые жители отказываются покидать свои квартиры. Активисты дома решили провести сбор подписей, чтобы узнать, кто из числа проживающих в доме готов уехать, а кто хочет остаться. Выяснилось, что больше половины жильцов против расселения обрушившегося дома. Теперь они пишут во все инстанции, в том числе президенту, с просьбой оставить им их жилье. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников накануне заявил, что насильно из пострадавшего дома по Карла Маркса никого переселять не будут.

https://dostup1.ru/society/V-6-podezdah-obrushivshegosya-doma-v-Magnitogorske-mozhno-zhit_113268.html