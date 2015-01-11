В Италии собрали деньги для семьи Вани Фокина, спасенного в Магнитогорске

Жители итальянского города Роверето собрали 1025 евро на лечение Вани Фокина, которого спасли из-под завалов после взрыва дома в Магнитогорске, сообщают СМИ.

Благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» (Aiutateci A Salvare I Bambini Onlus) объявила сбор пожертвований. Средства перечислят семье мальчика через Фонд Доктора Лизы. По мнению итальянских благотворителей, после выписки семье ребенка понадобится поддержка, в том числе финансовая.

«Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде. Всем нам хотелось, чтобы у этой истории оказался счастливый конец», – сказал руководитель организации Эннио Бордато.

Напомним, что Ваня Фокин провел под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома более 35 часов. Сейчас он проходит лечение в Москве, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

http://www.chel.aif.ru/society/v_italii_sobrali_dengi_dlya_semi_vani_fokina_spasennogo_v_magnitogorske