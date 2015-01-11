СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 170 происшествий, возбуждено 5 уголовных дел, раскрыто 2.
Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 7 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 5 выездов.
Было составлено 156 административных протоколов, в том числе:
- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 10 протоколов;
- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 6 протоколов;
- за мелкое хулиганство – 32 протокола.
Инспекторами ДПС пресечено 102 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 3 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 3 профилактических осмотра.
Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск
Ключевые теги: сводка происшествий и преступлений, ОГО, уголовные дела.
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