СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 170 происшествий, возбуждено 5 уголовных дел, раскрыто 2.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 7 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 5 выездов.

Было составлено 156 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 10 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 6 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 32 протокола.

Инспекторами ДПС пресечено 102 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 3 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 3 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск