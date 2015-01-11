Озерчане стали призёрами Кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов

С 30 января по 2 февраля на горнолыжном комплексе «Металург-Магнитогорск» прошел 3 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супер-гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Кулешов Владимир, Логинов Игорь, Зырина Ольга, Федорович Ольга. В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: Супе гигант:--3 место,-Кулешов Владимир, 2 место-Зырина Ольга Комбинация (супергигант+1 попытка слалома) 3-место Зырина Ольга Слалом гигант 1-место –Зырина Ольга, 3-место-Федорович Ольга Специальный слалом: 1 место-Зырина Ольга,3-место-Федорович Ольга.

Федерация горных лыж г. Озерска