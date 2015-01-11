Официальная информация о пожаре по адресу ул. Октябрьская, 30

Сегодня в 17:54 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу ул.Октябрьская, 30, 2 подъезд, 5 этаж. В 17:56 на место выехали четыре отделения Специального Управления ФПС № 1 МЧС России. Затем силы были усилены еще четырьмя отделениями и специальной техникой. Был создан штаб пожаротушения, в 19:22 пожар был локализован.

На место происшествия оперативно прибыл глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, представители служб и подразделений администрации округа, правоохранительных органов. В здании Озерского технического колледжа была развернут пункт временного размещения, непосредственно возле дома расположен автобус для обогрева. Силами ГИБДД была перекрыта улица Октябрьская от ул.Монтажников до пр.Карла Маркса.

В пункте временного размещения было организовано питание, горячий чай. Из дома было эвакуировано 26 человек, из них 11 человек – дети. На месте работали четыре бригады скорой помощи. 9 человек были доставлены в приемный покой, 2 – находятся в реанимации в связи с подозрением на отравление продуктами горения.

После ликвидации возгорания было установлено, что частично выгорел жилой блок из 4 комнат. Другие последствия пожара устанавливаются. Оперативно начаты работы по восстановлению теплового контура здания, установке разбитых окон. За помощью во временном размещении обратилось 7 человек, они были размещены в общежитии Озерского технического колледжа.

По всем вопросам, связанным с восстановлением пострадавшего жилья, жители дома могут обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа по адресу ул.Ленина, 62, кабинет 303 или по телефонам 2-31-91, +79227217829. Контактное лицо Василенко Наталья Владимировна. По вопросам, связанным с временным размещением, можно обратиться по телефону 2-07-07 (Единая дежурно-диспетчерская служба, круглосуточно).

Причины пожара устанавливаются представителями правоохранительных органов и специалистами МЧС. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно.