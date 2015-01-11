Глава МЧС наградил пожарного из Озерска за спасение ребенка

Глава МЧС Евгений Зиничев вручил медаль «За отвагу на пожаре» пожарному из Озерска Александру Грицаю, который вынес ребенка из горящей квартиры.

Пожар произошел в марте 2018 года в доме на улице Кирова в Озерске. Подъезд был сильно задымлен на уровне второго этажа. Звено во главе с Александром Грицаем отправилось на эвакуацию жильцов.

На балконе были обнаружены пожилая женщина и ребенок, которые не могли самостоятельно покинуть квартиру. Грицай подключил спасательное устройство к своему дыхательному аппарату, и, надев его на голову ребенка, на руках начал выносить его на свежий воздух. Одновременно он дал команду одному из пожарных применить такое же устройство для спасения пожилой женщины.

Ребенка передали медикам, всего на пожаре спасли девять человек. Погибших и пострадавших нет.

Медаль «За отвагу на пожаре» до 1994 года имела статус государственной награды. Позже была утверждена как ведомственная медаль. В 2018 году она вновь была введена в наградную систему России.

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