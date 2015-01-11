Убирать шубы рано. Южноуральцев пугают новыми морозами в феврале

После сильных морозов в Челябинскую область пришло потепление.

Однако убирать теплые вещи на дальнюю полку еще рано: по оценкам синоптиков, зима еще не раз даст о себе знать в этом месяце.

Так, по предварительным прогнозам специалистов Гидрометцентра России, новая волна холодов может прийти на Южный Урал в третьей декаде февраля.

Тем временем, экстремальные морозы Челябинской области пока не грозят. Однако в ночные часы сохранятся достаточно низкие температуры. Так, в ночь на вторник, 12 февраля, столбики термометров опустятся до -23°С, в низинах – до -28°С, при этом в северо-западных районах – до -11°С; -16°С. При этом завтра днем прогнозируют заметный перепад температур – потеплеет до -3°С; -8°С, в низинах – до -13°С. Также ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами возможны туманы и изморозь. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду с отдельными порывами до 12 м/с. Схожие метеоусловия сохранятся на протяжении ближайших нескольких дней.

Отметим, по народной примете, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте. Кроме того, звездная ночь на 14 февраля предвещает позднюю весну. Если к концу дня небо в белом прозрачном тумане, то будет хорошая погода.

https://www.cheltv.ru/ubirat-shuby-rano-yuzhnouraltsev-pugayut-novymi-morozami-v-fevrale/