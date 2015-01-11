Власти южноуральских городов будут замерять количество мусора во дворах

Губернатор Борис Дубровский дал главам городов и районов поручение замерять объемы мусора, который вывозят из дворов.

По словам министра тарифного регулирования Челябинской области Татьяны Кучиц, одна из главных задач на 2019 год — пересмотреть нормативы накопления отходов в зависимости от сезона. Наблюдения будут вести на территории всех городов и районов области. «Нормы накопления — один из параметров, которые используются при расчете тарифа на вывоз отходов», — заявила Татьяна Кучиц.

С 1 января в Челябинской области работает новая система обращения с отходами. Регион разделили на несколько кластеров. В конце декабря был утвержден новый тариф на вывоз мусора. Для жителей многоквартирных домов в Челябинске ежемесячная плата составляет 67 рублей 59 копеек.

http://echochel.ru/news/2019/02/12/78507/