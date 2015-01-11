Специалисты раскрыли секреты трассы для этапа Кубка мира по фристайлу

Шумно в ближайшие выходные будет в “Солнечной долине”. Туда съедутся 13 тысяч болельщиков и более ста спортсменов из 20-ти стран. В Миассе идут последние приготовления к этапу Кубка мира по ски-кроссу.

Сразу по четыре лыжника, в том числе и сильнейшие представители Южного Урала, одновременно будут преодолевать виражи и трамплины.

Пока участники не прилетели, именно эти люди являются главными на склоне – команда шейперов трудится сутки напролет. Специалисты говорят, в этом деле важна каждая мелочь: небольшой дефект снежного полотна может привести к падению на скорости 60 километров в час.

“Трасса отличается тем, что она более медленная, чем обычно. Это сделано для того, чтобы было больше борьбы и обгонов, дольше время прохождения, чтобы она была безопасней, чтобы было меньше падений на трассе”, – отмечает Алексей Иванов, главный дизайнер трассы Кубка мира по ски-кроссу.

Алексей Иванов – бессменный дизайнер трассы для ски-кросса в Миассе. В этом году его команда даже построила дубликат горнолыжного склона в миниатюре. На таком макете проще понять, где самый опасный поворот.

К приезду гостей в “Солнечной долине” почти все готово. Трибуны собраны, ограждения на месте. Уже продано более пяти тысяч билетов.

“Это влияет на развитие фристайла. Зритель смотрит, зрителю нравится. Каждый год зрителей много. Прогресс виден по результатам наших спортсменов”, – говорит Иван Знаменский, ассистент главного судьи Кубка мира по ски-кроссу.

Первые участники Кубка мира по фристайлу прибудут в Миасс уже во вторник. А сам международный турнир стартует в пятницу, финальные заезды состоятся 23 и 24 февраля.