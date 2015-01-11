Южноуральцы смогут решить вопросы с капремонтом через МФЦ

Южноуральцы смогут подать заявления об изменении данных по лицевому счёту или получить справку о долгах за капитальный ремонт в многофункциональных центрах региона. 146 МФЦ уже готовы принимать заявления от жителей Челябинской области.

Раньше по всем вопросам южноуральцам приходилось обращаться в головной офис регоператора, который находится в Челябинске.

— Мы пытаемся сделать так, чтобы жителям отдаленных территорий было куда обратиться в своём районе за справками или с заявлениями по лицевому счёту, не выезжая в Челябинск, — сообщил гендиректор регоператора капитального ремонта в Челябинской области Вадим Борисов. — Приём заявлений от южноуральцев по лицевым счетам регоператора в МФЦ уже начался.

При обращении в многофункциональный центр жители региона смогут подать заявление на внесение изменений в лицевые счета: объединение, разделение, открытие и закрытие лицевых счетов, смена фамилии абонента, изменение площади, типа собственности. В центры «Мои документы» также передана и услуга по выдаче справок о наличии либо отсутствии долга за капитальный ремонт. Эти услуги предоставляются бесплатно, единственное условие — наличие у заявителя необходимого пакета документов: паспорта и документа, подтверждающего право собственности на жильё.

— Сеть многофункциональных центров в Челябинской области охватывает абсолютно все муниципальные образования, поэтому техническая возможность оказания таких услуг сейчас имеется во всех МФЦ, — добавил руководитель областного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» Дмитрий Язовских.

Обратиться с заявлением в МФЦ смогут жители только тех многоквартирных домов, которым взносы за капремонт начисляет регоператор, то есть домам, находящимся в «общем котле». Отношения МФЦ и фонда капремонта не касаются домов, на которых открыт специальный счёт.

С 1 января 2019 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Челябинской области вырос с 7,4 до 7,8 рубля за квадратный метр. Квитанции с новыми цифрами хозяева квартир получили в феврале.

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