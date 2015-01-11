Озерчане снова в призёрах!

С 20 по 22 февраля на горнолыжном комплексе «СОК-Самара» Самара прошел 6 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: супер-гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Логинов Игорь, Зырина Ольга, Степанова Нина.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: супер-гигант - 2 место Зырина Ольга Комбинация, супер-гигант+1 попытка слалома - 2 место Зырина Ольга, слалом гигант - 2 место Зырина Ольга, Кулешов Владимир, 3-место Степанова Нина. Специальный слалом: 2 место Зырина Ольга, 3 место Степанова Нина, Кулешов Владимир.