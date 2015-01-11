Масленица по дням — все о блинной неделе

Масленица — один из древнейших русских праздников. Языческая по происхождению, Масленица мирно «ужилась» с религиозными традициями христианства. Из недели прощания с зимой праздник превратился в неделю перед Великим постом — 7 дней отдыха, веселья и сытной еды.

У каждого из дней Масленицы, которая в этом году продлится с 4 по 10 марта, есть свое название и предназначение.

Понедельник открывает так называемую «Узкую Масленицу» — первую половину недели. В эти дни разрешена работа по хозяйству.

Первый день Масленицы называется Встреча. Встречаются, по обычаю, сваты, происходит все на территории дома невестки. Ее с самого утра отправляют к родителям, а вечером свекр со свекровью приходят за ней, заодно договариваясь о месте общего гуляния.

В понедельник завершается строительство снежных городов, качелей и балаганов для массового праздника. Из соломы и старой одежды мастерят чучело Масленицы, которое возят по улицам на санях.

В тот же день начинают печь блины. Первый полагается вручить бедным соседям, чтобы они, не имея возможности приготовить блины, помянули усопших.

Вторник называется Заигрыш. Парни и девушки в этот день знакомятся, катаются с горок, ходят друг к другу на блины. Родители активно это поощряют: молодых принято сватать на Масленичной неделе, ведь венчание в Великий пост церковь запрещает. Свадьба в случае удачи играется на Красную горку — первое воскресенье после Пасхи (в 2019 году Красная горка выпадает на 5 мая).

Лакомки — это третий день Масленичной недели и последний день «Узкой Масленицы». В этот день теща встречает зятя и его друзей богатым угощением, а сама наблюдает за проходящим застольем. По вкусовым пристрастиям зятя можно определить его характер. Считается, если мужчина тянется за блинами с соленой начинкой, характер у него непростой. Любители сладкого же мягкие и ласковые.

В среду можно есть блинов вдоволь.

Четверг, или Разгуляй, — первый день «Широкой масленицы». В этот день пора прекращать хозяйственные работы и начинать гуляние.

И молодые, и старые выходят на улицу, чтобы покататься на санях, понаблюдать за кулачными боями, битвами за снежные города, или стать их участниками, покалядовать. В этот день жгут ритуальные костры и прыгают через них.

Пятницу называют Тещиными вечерками. В этот день мужчина встречает маму своей супруги. Ее полагается официально пригласить. Теща приходит в его дом с подругами. За столом — песни, веселье, добрые советы по поводу семейной жизни.

Правда, угощения на всех собравшихся готовит жена.

День золовки, сестры мужа, приходится на субботу. Он называется Золовкины посиделки. В этот день женщина должна звать родственников мужа к себе, главная из которых — сестра. Если она незамужняя, то полагается пригласить в дом и незамужних подруг, если же венчана в церкви, рядом с ней должны находиться люди семейные. Всех гостей угощают блинами, а золовке вручают приятный подарок.

Последний день Масленичной недели — это Проводы. В воскресенье чучело Масленицы на санях везут в поле. Это называется «масленичным поездом». Затем чучело сжигают — это «похороны». Пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне.

С приходом христианства Проводы Масленицы стали известны как Прощеное воскресенье. В этот день принято совершать чин прощения в храмах, просить друг у друга прощение за все обиды прошедшего года. Вечером, как и в понедельник, поминают усопших, при возможности посещают кладбище.

https://www.1obl.ru/articles/interesnoe/maslenitsa-po-dnyam-nedeli/