Оперативная обстановка.Вторник 25 февраля 2025 года.

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Оперативная обстановка

. Сегодня вторник 25 февраля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 9 ° С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 92 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП .

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Музрукова 37 с 9 до окончания

Дзержинского 56-2п с 9 до 12 часов

Дзержинского 63-4,5п, Гайдара 23-1,2п с 9 до 13 часов

Семенова 12 с 12 до окончания

2 В сетях электроснабжения:

Ермолаева с 30 по 35 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Музрукова 37, Горная 23 с 9 до окончания

Дзержинского 56-2п с 9 до 12 часов

Дзержинского 53-1п, Дзержинского 63-4,5п, Гайдара 23-1,2п с 9 до 13 часов

Семенова 12 с 12 до окончания

Гайдара 16-1п с 13 до 16 часов

Вниманию озерчан!

Сегодня, 25 февраля, будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

· выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 25 февраля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью минус 10-15°, при прояснении до минус 18°, днём минус 3-8°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области лед

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: с учетом действия режима НМУ I-ой степени опасности до 19.00 24.02.2025г., создаются предпосылки к увеличению концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (углекислый газ, угарный газ, сажа, окись азота и пр.).

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 154 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60326/